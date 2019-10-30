Большой театральный праздник в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня присвоения государственного статуса Азербайджанскому государственному академическому национальному драматическому театру, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Вначале гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной театру, а также с экспозицией сценических костюмов из известных спектаклей.

Мероприятие прошло при организационной поддержке министерства культуры, Союза театральных деятелей Азербайджана, Государственного академического национального драматического театра, и при поддержке Государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы.

В своем выступлении на вечере директор и художественный руководитель театра, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азерпаша Нематов рассказал об истории, успехах и достижениях театра, отметив, что в 1919 году азербайджанские театральные труппы объединились и театр получил государственный статус. Со дня создания театр прошел большой путь.

Было подчеркнуто, что государство уделяет большое внимания развитию театрального искусства.

На вечере были продемонстрированы видеоролики «Ulu öndər Heydər Əliyev və teatr» («Общенациональный лидер Гейдар Алиев и театр») и «Prezident İlham Əliyev və teatr» («Президент Ильхам Алиев и театр»).

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравив коллектив театра, подчеркнул, что азербайджанское театральное искусство имеет древнюю и богатую историю.

Было отмечено, что за последние годы в развитии азербайджанского театра, прошедшего долгий и славный путь, начался новый этап. Что демонстрирует укрепление материально-технической базы театров в соответствии с современными мировыми стандартами, постановку новых интересных спектаклей, расширение обмена опытом с ведущими европейскими театрами.

Министр подчеркнул, что благодаря вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой азербайджанские театры вступили на новый этап развития.

На мероприятии было зачитано распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении ряда сотрудников театра по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра.

Был продемонстрирован видеоролик о драматургах, режиссерах, художниках, композиторах и актерах, чья судьба была связана с этим театром, а также презентована книга-альбом «Akademik Milli Dram Teatrı – 100» («Академический национальный драматический театр- 100»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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