Обладатель награды Каннского кинофестиваля оценит в Баку фильмы из 21 страны

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 6 ноября состоится торжественное открытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов "Cinema", пройдет при организационной поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана с участием Гильдии продюсеров Азербайджана и Киноцентра "Низами".

В этом году на фестивале было представлено 3484 короткометражных фильмов из 79 стран мира. На участие в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" было направлено 84 работы.

По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля "Qizil nar" ("Золотой гранат") примут участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Победителей в международной программе определит жюри, в состав которого войдут – обладатель ряда кинонаград, режиссер театра и кино Ильгар Сафат (Азербайджан), обладатель "Золотой пальмовой ветви" 65-го Каннского кинофестиваля, кинорежиссер Резан Ешилбаш (Турция), обладатель наград более 60 зарубежных кинофестивалей, режиссер Керим Азими (Иран), директор Международного фестиваля документального кино CineDOC-Tbilisi Арчил Хетагури (Грузия) и заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде (Азербайджан). Победители в данной программе будут определены в категориях - "Лучших художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший режиссер художественного фильма", "Лучший режиссер документального фильма" и "Лучший режиссер анимационного фильма".

В национальной программе работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут – народный артист Азербайджана, актер и режиссер Видади Гасанов, заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, директор фестиваля DokuBaku Film, режиссер Имам Гасанов. В данной программе будут определены победители в категориях - "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

В рамках кинофорума состоится показ фильмов представленных Международным фестивалем документального кино CineDOC-Tbilisi, а также пройдут мастер-классы и обсуждения работ.

Отметим, что в предыдущие годы фестиваль проходил под названием Международный кинофестиваль короткометражных фильмов "Start". На фестивале, который носит статус международного, пройдут конкурс и демонстрация фильмов режиссеров в возрасте до 35 лет. Длительность фильма не должна превышать 35 минут.

Фильмы будут демонстрироваться 6-9 ноября с 11:00 до 16:00 в киноцентре "Низами". Вход на показы свободный. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится в 17:30 9 ноября в Международном центре мугама.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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