Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)

4 ноября 2019 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках проекта “Qəzəllər” (“Газели”) провел литературно-художественный вечер, посвященный 100-летию поэта-газельхана Сейидаги Габибова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми отметил, что Сейидага Габибов является одним из славных представителей национальной поэтической школы. Газели и сатирические стихи поэта были опубликован в журналах и газетах - “Azərbaycan”, “Kirpi”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan müəllimi”, “Azərbaycan gəncləri”. 60 произведений Сейидаги Габибов вошли в сборник “Qəzəllər”, выпущенный в 1986 году типографией “Yazıçı”. В его произведениях ощущается особая любовь к родине, уважение к различным профессиям, поэтические образы олицетворяют верность, отвагу, смелость, любовь, преданность и другие высокие человеческие качества.

Газель - является лирическим стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (монорим) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого последующего бейта по типу "aa, ba, ca, da" и т. д. Первое полустишие называется - мэтлэ, а последнее полустишие - мэгтэ. В последнем бейте газели нередко называется поэтический псевдоним (тахаллус) автора.

В концертной программе приняли участие народная артистка Симара Иманова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, лауреаты Телевизионного конкурса мугама, молодые актеры, которые исполнили композиции, и представили номера на газели Сейидаги.

Отметим, что в рамках проекта “Qəzəllər” зрителям представляются лучшие образцы классической азербайджанской поэзии газели в переложении на мугам. Ранее прошли вечера, посвященные творчеству великого Физули, Сеид Азима Ширвани, Имадеддина Насими и Алиаги Вахида.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
  • Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
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