В бакинском метро "Ичеришехер" всех пассажиров будут обучать аргентинскому танго

7 ноября 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 29 ноября по 1 декабря пройдет третий Международный фестиваль танго, организованный посольством Аргентины в Азербайджане при содействии United Cultures, The Landmark, Бакинского метрополитена и Киноцентра "Низами", сообщили Trend Life в пресс-службе United Cultures.

Интересно, что в рамках проекта на станции метро "Ичеришехер", 8 ноября в 17.00, всем пассажирам покажут и даже обучат аргентинскому танго представители танцевальных студий IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba, R&N-project Dance School. Каждый может принять участие в этом необычном шоу.

Аргентинское танго входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Аргентинское танго - это маленький спектакль, который создают двое: со своей интригой, своей драматургией, своим присущим только танго языком. Как и в любом танце, техника важный элемент танго, поскольку она расширяет возможности самовыражения, обогащает "язык" танца. В отличии от многих других танцев, особенно бальных, важнейшим элементом аргентинского танго является импровизация и игра. Партнеры создают свой мир и танцуют вместе исключительно для своего удовольствия.

В фестивале примут участие известные танцоры, среди которых чемпионы мира и Европы 2019 Августина Пьяджо и Максим Герасимо (Аргентина / Россия) и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Грузия). Гости смогут также увидеть Виктора Гюго Вилену и Лаутаро Тиссеру. Виктор Гюго Вилена - виртуоз бандонеона, считается одним из лучших бандонеонистов своего поколения, а Лаутаро Тиссера - один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго.

В промежутках между выступлениями танцевальная сцена будет отдана в распоряжение зрителей для свободного танго, чтобы каждый смог почувствовать дух аргентинского танго.

Цель фестиваля - популяризация культуры и музыки Аргентины, ознакомление азербайджанской аудитории с новыми и именитыми артистами, танцорами и ритмами.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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