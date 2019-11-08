Год без Амалии Панаховой… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнился год со дня смерти народной артистки Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой, сообщает Trend Life. Любимая миллионами зрителей, талантливая и красивая актриса Амалия Панахова ушла из жизни 8 ноября 2018 года.

Сегодня родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники актрисы посетили бакинское кладбище "Гурд гапысы" ("Волчьи ворота"), где похоронена Амалия Панахова, и почтили ее память. Все кто знал и любил Амалию Панахову не могли сдержать слез, делились воспоминаниями о ней. Выступившие на мероприятии были единодушны, говоря о том, что всегда будут вспоминать Амалию Панахову с огромным уважением, почтением и любовью.

Директор и художественный руководитель Государственного академического национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азерпаша Нематов в своем выступлении отметил, что Панахова занимала особое место в театральном искусстве, кино и культуре страны.

Нематов напомнил, что актриса - основательница Бакинского муниципального театра. И этот театр был ее детищем, важным делом в жизни.

Народный артист Нуреддин Мехтиханлы рассказал, что Амалия Панахова была его первой партнершей на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

"Амалия Панахова меня поддерживала и помогала, я это никогда не забуду. Она была внимательна по отношению ко всем коллегам. Амалия Панахова навсегда останется в нашей памяти и сердцах. О своей болезни она никогда не говорила, потому что была сильной женщиной", - сказал Мехтиханлы.

Выступивший в заключение мероприятия сын актрисы – дипломат Ильгар Мухтаров выразил глубокую признательность всем за уважение и почтение к памяти его матери.

Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Государственного университета культуры и искусств, доктор искусствоведческих наук Амалия Панахова за более чем 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино создала множество ярких образов.

Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) по специальности "Актер кино и драмы".

Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Месхети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входят в золотой фонд нашего искусства. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя. Амалия Панахова занималась и активной общественной деятельностью. В Милли Меджлисе она была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Колоссальный труд Панахова вложила в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Другая сторона таланта Амалии Панаховой – её большие организаторские способности. Создав Бакинский муниципальный театр, она привлекла в него, наряду с актёрами среднего и старшего поколения, и молодые таланты, создала все условия для развития их творческих способностей.

Народная артистка Азербайджана Амалия Панахова скончалась 8 ноября 2018 года на 74-м году жизни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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