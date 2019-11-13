Показ мод, вышитые ковры и "Шелковые истории" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра 14-17 ноября состоится конференция "Музеи, коллекции текстиля и перспективы взаимного сотрудничества", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Куратором конференции является директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

Конференция приурочена ко дню рождения основателя Азербайджанского национального музея ковра, ученого-ковроведа, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова, а также к дате включения традиционного искусства тканья азербайджанских ковров в Азербайджане в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

На конференции, в которой примут участие специалисты из Азербайджана, Турции, Великобритании, Германии, России, Италии, Грузии, Сербии, Албании, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Аргентины и Таиланда, будут заслушаны доклады 39 участников, освещающие следующие темы - музеи текстиля в цифровом мире, инновационные методы работы с коллекциями текстиля, управление проектами, курирование и проведение презентаций, особенности хранения экспонатов в музеях текстиля и работа с посетителями.

В рамках конференции предусмотрены двухдневная академическая сессия, презентация книги "Азербайджанский музей ковра", изданной к 50-летнему юбилею музея, выставка "Шелковые истории", показ мод и мастер-классы.

На выставке "Шелковые истории", посвященной узбекской технологии шелкового ткачества под названием "икат", будут представлены все этапы его производства. Значительную часть экспозиции составят образцы старинного иката и традиционной одежды, сюзане (вышитые ковры) и другие виды интерьерной вышивки, а также ворсовые ковры и коллекция текстильных кукол из шелка и хлопка – реплики экспонатов Российского этнографического музея. Производство иката в Узбекистане и применение тканей, произведенных по этой технологии, в современной моде будут также продемонстрированы в видеоролике.

В рамках сотрудничества Азербайджанского национального музея ковра с посольством Латвии в Азербайджане состоится показ мод под названием Frozen Dreams латвийского модельера Эвиты Сманухиной, где будет представлена одежда концепции LLmood из льна и шерсти. Также сотрудниками музея будут проведены мастер-классы по технологии ковроткачества, по ковровым эскизам и их особенностям и по изготовлению циновки-четена.

(Автор: Джани Бабаева)

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