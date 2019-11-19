Один из величайших джазовых вокалистов США Джейми Дэвис отметит в Баку юбилей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в Международном центре мугама, 23 ноября в 20:00, выступит легендарный американский джазмен Джейми Дэвис, сообщает Trend Life. Вечер посвящен 70-летию музыканта.

Зрителей ждет встреча с настоящим американским джазом! От разных стилей джаза он легко переходит к классическим ариям из популярных мюзиклов, исполняя их в собственных аранжировках. В репертуаре Джейми Дэвиса - лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов - от Кола Портера до Стиви Вандера и Чарлза Мингуса. Инновации и джазовая классика, элементы блюза и соула, и непередаваемый теплый, мощный и чувственный баритон - все это принесло мировую заслуженную славу американскому джазмену.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

Джейми Дэвис (Jamie Davis), один из величайших джазовых вокалистов США, родился в 1949 году в семье священника. Мальчик был младшим среди семерых детей. В большой семье Дэвисов музыка была буквально на первом месте - музицировали родители, братья и сестры пели в церковном хоре. Когда много лет спустя его спросили, как повлияли детские занятия музыкой, госпелы и церковные службы на его стиль, певец ответил: “достоверность, душа, квинтэссенция человеческих отношений... это в моем творчестве - из детства. Мы принадлежим к разным культурам, но внутри - все люди одинаковые, что чувствуете вы, то чувствую и я. Безусловно, свои эмоции мы ощущаем по-разному, но именно в музыке мы можем обмениваться переживаниями и понимать друг друга. В этом обмене эмоциями и есть искусство джаза”.

Уже в 13 лет Джейми Дэвис организовал собственный джазз-банд, который играл музыку в стиле спиричуэлс, раннего ритм-энд-блюза. Однажды посвятив себя джазу, Джейми всю жизнь остался его верным адептом и с годами превратился буквально в икону классического американского джаза - следуя лучшим образцам джазменов.

Интересно, что большой профессионально школой оказалась служба в армии, точнее - в специальном музыкальном отряде “Government Issue”, который гастролировал на американских военных базах с программой, включающей лучшие эстрадные хиты. Это было самое начало 60-х, “золотая эра джаза”, так что пели в основном свинговые баллады, блюзы и легкий джаз - самые популярные стандарты. Эта музыкальная служба выковала непередаваемый стиль Джейми Дэвиса, который некоторое время спустя, покорил не только слушателей - “шоколадный баритон”, так окрестили его музыкальные обозреватели. А еще - “сахарный”, классический, идеальный. Словом, масштаб таланта стал очевиден всем.

(Автор: Вугар Иманов)

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