Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)

19 ноября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане представил серию концертных программ под названием "Венгерские музыкальные вечера", сообщили Trend Life в Центре.

11,12 и 14 ноября жителям и гостям столицы Азербайджана была предоставлена возможность насладиться венгерской народной, джазовой и классической музыкой.

Выступления солистов известного в Европе венгерского духового оркестра Cantoes Esslesiae, участницы песенного конкурса "Евровидение", певицы Магьяр Борин, а также известного венгерского исполнителя на цимбалах Джсуркулйа Жозефа подарили меломанам атмосферу музыкального праздника.

Следует отметить, что Центр мугама осуществляет широкомасштабные проекты и расширяет международные связи. Ранее посольство Венгрии в Азербайджане организовало в Центре мугама мероприятие в рамках Дней Венгрии в Баку, на котором известный венгерский профессор Янош Сипос выступил с лекцией на тему параллелей в венгерской и азербайджанской народной музыке. После лекции состоялся прекрасный концерт, на котором прозвучали венгерские мелодии.

В рамках совместного сотрудничества с зарубежными музыкальными организациями и с действующими в нашей стране посольствами иностранных государств Международный центр мугама организует концерты и проекты научно-исследовательского характера, целью которых является пропаганда национального искусства и этнической культуры разных стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
  • Венгерские музыкальные вечера – атмосфера праздника в Баку (ФОТО)
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