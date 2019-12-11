Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)

11 декабря 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В олимпийском спортивном центре "Серхедчи" прошел открытый Кубок Азербайджана по танцам, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА) при поддержке Jam Group, сообщили Trend Life организаторы.

Соревнования проводились по видам танца: хип-хоп, танцевальное шоу, классический танец, народный танец, народная стилизация, танцы народов мира, восточные и индийские танцы. Основная борьба была в стилях фольклор и болливуд. Конкурс был по возрастным категориям (4-6, 7-10, 11-15 лет, от 16 лет и старше) в соло, дуэте, малой группе и ансамбле.

"Мы хотели показать молодежи Азербайджана, что развитие танца очень важно в нашей жизни. Наша цель - стимулировать развитие этого искусства и привлечь молодых талантливых танцоров на конкурсы. Танцы - это выражение эмоций и мыслей, способ общения с окружающей средой и отношения к себе и другим. Более того, танцы помогают избавляться от различных комплексов, расширяют способности человека, намного улучшают физическую подготовку и являются замечательным средством отдыха", - отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

В целях объективности во время выступления не назывались участники, студии или школы. Лучшие были определены по регистрационному номеру.

Среди победителей танцевальные коллективы - "Айселин" (руководитель - Айсель Гусейнова), "Асиман" (Вахид Салимов), Smiles (Ирада Велиева), "Бута" (Заур Гасымов), "Фидан" (Гюльнара Ягубова), "Карабах" (Гюльшан Сафарова, Наргиз Бабаева), "Аян" (Сонаханым Исмаилова), "Вербал" (Роза Исаева), "Гавал" (Лейла Асланова), The Legend (Егор Анисимов), Black Zone (Ровшан Бабаев), Jam SS (Имам Бахышов), Graciya (Нигяр Алиева), Детский танцевальный ансамбль Центра культуры Службы Государственной Безопасности (Гюнай Муради), Товузский танцевальный коллектив (Ариф Мамедрзаев), Детская школа искусств Хачмаза (Сария Мусави), Учебный центр "Гюняшь" (Сабина Гасанова), а также Лена Султанова и Оксана Павлова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
  • Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
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