Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)

20 декабря 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов прославленные оперные исполнительницы, сестры - народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова провели в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс по вокальному искусству для молодежи, сообщает Trend Life. В мероприятии также приняли участие народная артистка Натаван Шейхова, преподаватели БМА.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Народная артистка СССР провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ФОТО)
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