Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)

16 января 2020 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного иcкусства YARAT состоялась презентация проекта телеканала CBC - цикла документальных фильмов "Артефакты Кавказа", сообщает Trend Life.

Загадки истории и памятники, дошедшие до наших дней сквозь тысячелетия. Азербайджан – страна с богатой и древней историей. Первые люди поселились здесь тысячелетия назад, а учёные до сих пор находят все новые артефакты, рассказывающие об особенностях быта и мировоззрениях жителей первых поселений. На территории страны немало исторических памятников, представляющих особую ценность для людей разных вероисповеданий, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы у исследователей. Главная цель телепроекта - представить достоверную и наиболее полную информацию об уникальных исторических объектах не только регионального, но и мирового значения. Об этом и о съемках, интересными фактами и историями поделились творческий коллектив и участника проекта, среди которых были представители Национальной академии наук Азербайджана, Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Гобустанского государственного историко-художественного заповедника, Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", Государственного агентства по туризму, учёные, археологи и историки.

Автор идеи и руководитель проекта - генеральный директор телеканала СВС Вугар Халилов, директор картины - Фуад Агамалиев, автор сценария и режиссер - Эльвин Мирзоев, продюсеры - Ренат Ахмедов и Гияс Абасов, редактор - Ламия Везирова, операторы - Рауф Гусейнов, Рашад Агамалиев, Фируз Рагимов, монтаж - Алекпер Гумбатов.

Среди гостей были заместитель министра молодежи и спорта Азербайджан Интигам Бабаев, народный артист Фахраддин Манафов, заслуженный деятель искусств Говхар Гасанзаде, вокалист Гасым Халилов и другие. Были представлены театрализованные номера, показана первая серия из цикла "Артефакты Кавказа".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)

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  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
  • Загадки Азербайджана сквозь тысячелетия – презентация телепроекта (ФОТО)
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