В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки

21 января 2020 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 16 февраля в 19.00 состоится концертная программа с участием двух виртуозов – известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и скрипача, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Романа Федчука, сообщили Trend Life в филармонии.

Музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. В программе прозвучат сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка, Феликса Мендельсона, Пабло де Сарасате. Концерт с участием яркого творческого тандема - двух виртуозных музыкантов станет незабываем подарком для бакинских поклонников классической музыки.

Отметим, что концерт состоится в преддверии III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony" (Мир гармонии) в Баку.

Конкурс "World Harmony" пройдет 17-24 февраля при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" и проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В рамках конкурса 17 и 18 февраля в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдут мастер-классы Романа Федчука, который также войдет в состав жюри "World Harmony".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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