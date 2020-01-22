WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)

22 января 2020 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский танцор, выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных конкурсов Фарид Казаков вошел в состав жюри Российского открытого конкурса-фестиваля хореографического искусства "WORLD OF DANCE". Об этом сообщил Trend Life сам Казаков.

Конкурс-фестиваль хореографического искусства "WORLD OF DANCE" прошел в Москве в Академии акварели и изящных искусств. В нем приняли участие творческие коллективы и солисты со всей России, а также из Турции и других стран.

Наряду с тем, что Фарид Казаков был в составе жюри, он выступил на открытии конкурса с хореографическим номером из своего моноспектакля "Энуэмент".

Также Казаков провел открытый мастер-класс на тему "Основа классического танца и введение в гимнастику".

"Я, как никто другой, понимаю, каково это - выступать на конкурсах, и какое волнение испытывают его участники. Хотя в этот раз я не был в числе конкурсантов, но волновался не меньше них, так как выступали мои воспитанники. Они очень достойно справились со своей задачей. Вообще, я очень рад делиться своим опытом и знаниями с юными артистами. В нашей профессии очень важен процесс обмена и передачи знаний. Нужно всегда совершенствоваться и развивать себя с помощью подобных мастер-классов и творческих встреч", - подчеркнул Фарид Казаков.

Танцор выразил признательность организаторам конкурса, и обсудил возможность проведения подобного проекта в Азербайджане.

"Для меня в первую очередь важно творческое развитие азербайджанской молодёжи. Сейчас я веду переговоры с организаторами о проведении международного конкурса в Баку. Я очень надеюсь, что запланированные нами планы воплотятся в жизнь, и юные азербайджанские артисты вновь докажут своё превосходство на международной арене", - сказал он.

Напомним, что Фарид Казаков является руководителем школы гимнастики и танца "Олимп Граций" в Москве и главным тренером школы гимнастики и танца "Zabradance" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
  • WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
Новости по теме
Нашу систему нужно внедрить во всех учебных заведениях - о сотрудничестве Баку с Петербургом и Москвой
Интервью 21 января 15:16
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек
Россия 16 января 22:10
Риад Мамедов сыграет сказки "Тысячи и одной ночи" в Москве
Культура 16 января 12:35
Бакинский энуэмент! Так хочется вернуться в прошлое во имя будущего (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 8 января 15:30
В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов
Россия 31 декабря 2019 11:47
Год Нисанов и Зарах Илиев открыли уникальный центр в Москве (ФОТО)
Общество 28 декабря 2019 12:58
Лента новостей
Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор за 2019 год
Энергетика 11:11
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился
Транспорт 11:10
В 2019 году значительно вырос экспорт турецких химпродуктов в Иран
Бизнес 11:08
В 2019 году Турция увеличила экспорт химпродуктов в Узбекистан
Бизнес 11:08
Казахстан предложил расширить экспорт своей продукции во Францию
Бизнес 10:58
Туркменистан поставляет Узбекистану зерновую культуру
Бизнес 10:57
Агентство пищевой безопасности провело рейд в пунктах по забою скота в Баку
Общество 10:50
Госкомстат обнародовал показатели экспорта СПГ
Энергетика 10:45
Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета Bek Air
Казахстан 10:44