BAKU JAZZ FESTIVAL – 15 лет музыки и хорошего настроения

БАКУ/Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL) пройдет в столице Азербайджана 9-18 октября 2020 года, сообщается на сайте проекта.

BAKU JAZZ FESTIVAL – традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.

В текущем году фестиваль отмечает 15-летие со дня основания.

(Автор: Джани Бабаева )