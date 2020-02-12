BAKU JAZZ FESTIVAL – 15 лет музыки и хорошего настроения
БАКУ/Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL) пройдет в столице Азербайджана 9-18 октября 2020 года, сообщается на сайте проекта.
BAKU JAZZ FESTIVAL – традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.
В текущем году фестиваль отмечает 15-летие со дня основания.
(Автор: Джани Бабаева )
Лента новостей
Али Ахмедов: радикальная оппозиция стремится к конфронтации под предлогом "протеста" против результатов выборов
Граждане Азербайджана, не сумевшие вернуться из-за снегопада, размещены во временных приютах в Иране (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор (ФОТО)
Первый азербайджанец! В Колумбии стартовало 180-дневное кругосветное путешествие Фарида Новрузи (ФОТО)
Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана будет активно развиваться - политолог