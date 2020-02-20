Британцы помогут азербайджанским женщинам-диджеям (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку 20-21 февраля реализуется программа Selector PRO, посвященная британской музыкальной индустрии, сообщает Trend Life. В рамках проекта 21 февраля будет представлено британское шоу электронной музыки Selector Live: Women. Sounds.Waves.

Проект в Азербайджане реализуется British Council при поддержке Пространства современного искусства YARAT и ASAN Radio. В связи с реализацией проекта в Центре YARAT состоялась пресс-конференция, на которой было рассказано о целях и задачах программы Selector PRO.

Художественный руководитель YARAT Суад Гараева-Малеки в своем выступлении отметила, что British Council в Азербайджане является важным партнером для YARAT. "При нашем совместном сотрудничестве был реализован ряд проектов в сфере искусства. Данные проекты затронули такие области как театр, музыка, кино. Программа Selector PRO уже третий раз проводится в Азербайджане", - добавила Гараева-Малеки.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп подчеркнул, что в рамках проекта Selector PRO пройдут тренинги и воркшопы, которые будут полезны для азербайджанских музыкантов, работающих в сфере электронной музыки. Основная задача проекта – оказание поддержки женщинам, которые хотят развиваться и расширять свои творческие возможности в данном направлении.

Глава British Council в Азербайджане Самр Шах, добавил, что Selector Radio вещает в 30 странах мира. Selector Radio – это современная музыкальная площадка.

Было отмечено, что Selector PRO эффективный проект, который поможет творческому развитию азербайджанских музыкантов. Благодаря ему они получат новый опыт и знания, а также возможность в будущем сотрудничали с британскими продюсерами.

Специально, чтобы поделиться своим опытом, в Азербайджан из Великобритании прилетела звезда электронной музыки, представитель Selector Radio, диджей Jamz Supernova.

"Моя миссия как представителя Selector Radio заключается в том, чтобы пропагандировать новые тенденции в сфере электронной музыки. Мне пока трудно сказать, на что нацелена азербайджанская аудитория, что она слушает. Однако, я уже познакомилась с диджеем Inherroom (Naz), и мне очень приятно, что женщины в Азербайджане принимают активную роль в музыкальной сфере. Они выступают, создают новую музыку, новые стили и направления. Приятно было узнать, что на Inherroom оказали влияние тренды британской музыки", - сказала Jamz Supernova, добавив что приветствует, когда традиции национальной музыки сохраняются и используются в электронной музыке.

Отметим, что в рамках Selector Live: Women. Sounds.Waves концерт с участием Jamz Supernova, Holly Lester, а также DiHaj и Inherroom (Азербайджан) состоится 21 февраля в Pullman Baku.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)