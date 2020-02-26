Протест против армянских фашистов в поэзии, музыке и театре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел литературный вечер Unutmadıq! (Мы помним!), посвященный 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках литературного проекта SÖZ (Слово) при поддержке министерства культуры Азербайджана. В программе выступили финалисты поэтического конкурса, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида, а также музыканты, в исполнении которых прозвучали произведения на эту тему, представлены театрализованные композиции. Был показан видеопроекта Натиг Мухтаров с участием известных актеров и членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике впамять о жертвах трагедии. Свидетели той страшной ночи, потерявшие свои семьи от рук армянских фашистов, чудом оставшиеся в живых Валех Гусейнов, Гюльназ Гаджиева и Хамаял Халилова поделились тяжелыми воспоминаниями. Этот вечер стал протестом против армянских фашистов в поэзии, музыке и театре.

Руководитель проекта SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде отметила, что трагедия в Ходжалы является одной из самых кровавых не только в истории Азербайджана, но и мира за последнее десятилетие ХХ века. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджана, представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми. Парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида. Данная трагедия должна найти свою правовую оценку и виновные должны понести заслуженное наказание.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений, 1275 - взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Все это было осуществлено армянскими военными с особой жестокостью и немыслимым зверством. В нападении на город участвовали второй батальон 366-го полка советской армии под командованием майора Сейрана Оганяна, третий батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка (из следственных материалов об оккупации Ходжалы).

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Гюнель Зейналова)