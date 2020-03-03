Названа дата выхода на экран сериала "Магомаев" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Названа дата выхода в эфир Первого канала (Россия) сериала "Магомаев", сообщает Trend Life со ссылкой на страницу в Instagram студии "Медиаслово".

Многосерийный фильм "Магомаев" выйдет на экран Первого канала (Россия) 9 марта в 21:30 по московскому времени.

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой проекта стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет.

На роль Муслима Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран бывшего СССР, но вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская выбрала именно Милоша Биковича. Она стала главным консультантом сценаристов и за четыре года помогла создать не просто сериал, а биографический фильм о суперзвезде советской эстрады - о его жизни и творчестве. Образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. Актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой.

В сериале также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

(Автор: Джани Бабаева)