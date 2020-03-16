Азербайджанский танцор организовал праздник для детей России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов, руководитель московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций" Фарид Казаков провел в Доме культуры "Родник" праздник гимнастики и танца, сообщил Trend Life организатор вечера.

В этот день царила настоящая атмосфера искусства и творческой феерии. Вечер прошёл при полном аншлаге, собрав около 80 участников со многих уголков России, и подарив массу позитивных эмоций. В программе были представлены балетные, народные, современные стили танца, гимнастические, а также вокальные номера.

"Я получил очень много положительных отзывов, а также добрых, тёплых слов и поздравлений. Посредством своего творчества всегда стремлюсь объединять и развивать детей России, Азербайджана и других стран. Хочу поблагодарить всех участников, гостей и зрителей за то, что сделали этот день настоящим праздником! Ваша любовь, поддержка и участие дают мне силы и стимул творить дальше и радовать новыми свершениями. Это внимание ценнее любой похвалы на свете. Это и есть признание и любовь зрителей к артисту", - отметил Фарид Казаков.

По словам танцора, подобные вечера он проводит с 2018 года. Причем, все участники выступают на безвозмездной основе.

(Автор: Вугар Иманов)