Бахрам Багирзаде выпустил книги с использованием дополненной реальности стартапа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, писатель Бахрам Багирзаде выпустил очередные книги для детей, посвященные композитору Узеиру Гаджибейли, кинорежиссеру Расиму Оджагову, художнику Сакиту Мамедову и тренеру команды "Карабах" Гурбану Гурбанову, сообщает Trend Life. Книги вошли в серию "BİBOграфия", которая знакомит юных читателей с выдающимися личностями Азербайджана.

Причем, книги можно прочитать при помощи программы RealityAZ (эксперимент в области дополненной реальности стартапа из Баку), скачав на свой мобильный телефон.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг. Ранее его книги были посвящены композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди книг также "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Шеки для детей", "Мекка для детей" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)