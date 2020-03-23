Инклюзивный театр ƏSA в режиме онлайн - #evdəbax (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивный театр ƏSA в ходе кампании #evdəbax (#СмотриДома) приступил к деятельности в режиме онлайн, сообщили Trend Life в театре.

По словам менеджера театра Ниджата Гулама, все спектакли, входящие в репертуар театра, будут демонстрироваться в режиме онлайн.

В рамках кампании #evdəbax, начиная с 24 марта и до конца апреля, на официальной странице театра в социальной сети Facebook в режиме онлайн будут демонстрироваться постановки "Adamlar və siçanlar", "Paris partladı", "Göy quş", "Nəsimi: Sirri-ənəlhəq" и "And".

Напомним, что театр ƏSA был создан в сентябре 2016 года, и за годы своей деятельности коллектив представлял постановки на различных театральных площадках страны.

(Автор: Джани Бабаева)