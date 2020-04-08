В преддверии своего 100-летия бакинская русдрама "рассекретит" все видеоматериалы

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна (русдрама) на своем официальном сайте начинает серию публикаций обо всех знаменательных событиях в истории учреждения культуры за последние годы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новая рубрика на сайте театра открыта в преддверии его 100-летнего юбилея, который он отметит в декабре текущего года.

Вниманию посетителей сайта будут представлены видеоматериалы обо всех значимых театральных событиях – премьерных спектаклях, зарубежных гастролях, юбилейных вечерах, гастролях ведущих театров и известных артистов России на сцене данного театра и других мероприятиях. Раздел на сайте будет постоянно обновляться.

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна играет важную роль в культурной жизни страны, репертуарные постановки всегда собирают полные залы зрительской аудитории, а премьеры публика всегда ждет с особым интересом. Помимо премьер, показов репертуарных спектаклей, юбилейных вечеров актеров и бенефисов, коллектив театра активно гастролирует, а также принимает в родных стенах творческие труппы прославленных зарубежных театров.

Отметим, что за последние годы на сцене театра с гастролями выступили народные артисты СССР Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Людмила Чурсина, Владимир Этуш, народные артисты России Александр Калягин, Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Евгений Князев, Игорь Костолевский, Владимир Носик, Владимир Симонов, Александр Панкратов-Чёрный, Наталия Егорова, Ирина Алфёрова, Клара Новикова, Аристарх Ливанов, Лариса Удовиченко, Владимир Коренев, заслуженная артистка России Наталья Варлей, Ольга Кабо, Владимир Долинский, Лариса Гузеева, Сергей Колесников, Николай Бандурин, Светлана Тома, Виталий Кищенко, Жанна Эппле, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш, актеры Ефим Шифрин, Анжелина Карелина, Анфиса Чехова, Андрей Носков, Сергей Шорох, Карина Мишулина, Алла Довлатова, Виктор Бычков, Анастасия Светлова, Сергей Глушко и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)