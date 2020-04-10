Азербайджанский режиссер посвятил фильм врачам, полицейским и журналистам, борющимся с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Джалаладдин Гасымов посвятил свой новый короткометражный художественно-документальный фильм Xəta və Xatirə ("Авария и память") врачам, полицейским и журналистам, борющимся с коронавирусом, сообщил Trend Life автор картины.

В главных ролях – народный артист Сабир Мамедов, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.

"Тысячи жертв, миллионы зараженных и миллиарды людей на карантине. Человечество столкнулось с очень большой проблемой, и даже вакцина еще не найдена при всех современных медицинских достижениях. Мой фильм повествует о дружбе врача, сотрудника дорожной полиции и журналиста, и призываю всех в эти дни отдать дань чести таким людям. Мы никогда не забудем настоящий героизм врачей, которые рискуя жизнью, день и ночь борются с этой ужасной пандемией коронавируса. Хотелось бы подчеркнуть роль полицейских, которые в эти дни особо стоят на страже народа. Оторванные от семей эти люди являются для всех ярким примером мужества и борьбы на передовой со страшной болезнью. Я сам - бывший полицейский, и знаю, насколько трудна и ответственна эта работа. И, конечно же, хотелось бы выразить благодарность журналистам, которые в это трудное время постоянно работают и предоставляют нам важные новости, просветительские материалы. Нашим государством делается все для предовтращения массового распространения коронавируса и каждый житель страны должен нести большую ответственность во имя нашего настоящего и будущего", - отметил режиссер.

Джалаладдин Гасымов родился 1967 года в Товузе. Учился в Московском институте управления, Бакинском государственном университете, Украинской международной юридической академии и Полицейской академии МВД Азербайджана. С 1997 года работал в органах полиции, в Главном управлении полиции Баку, возглавлял Управление полиции Хатаинского района. Заместитель председателя AVMVİB ветеранов полиции, руководитель ОО "Спортсмены в борьбе с наркотиками". Автор ряда исторических романов и повестей, художественных и документальных фильмов "Первый успех братьев Нобель", "Архив Шоллера", "День казни", "100 лет славной жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева", "Темное прошлое Сталина", неоднократно удостоенных международных наград кинофестивалей.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)