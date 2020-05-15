Музыканты из Азербайджана и Дании исполнили народную песню Gül açdı (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская народная песня Gül açdı представлена в новой аранжировке в исполнении музыкантов из Азербайджана и Дании, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Проект является международным, он осуществлен при содействии Главного Управления культуры города Баку.

В рамках проекта 11-летний музыкант, учащийся класса "Классическое фортепиано и композиция" средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, Мухамед Аллахвердиев исполнил азербайджанскую народную песню Gül açdı вместе с известным джазовым исполнителем, заслуженным артистом Азербайджана Русланом Гусейновым (бас-гитара) и музыкантом Деодато Сикуиром из Дании (ударные инструменты).

Юный музыкант с детства интересуется джазом, особенно является почитателем творчества основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде. В 2019 году Аллахвердиев участвовал во внеконкурсной программе Международного конкурса молодых джазовых исполнителей I am Jazzman в рамках Baku Jazz Festival. Он был удостоен специального приза и диплома конкурса, также его назвали "Самым юным и первым профессиональным детским джазовым исполнителем".

Мухамед Аллахвердиев является автором инструментальных произведений и участником шоу SƏS uşaqlar-2020 ("Голос. Дети-2020").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)