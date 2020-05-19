Виртуальный тур по музею с известными азербайджанскими ведущими (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в очередной раз стал первопроходцем и претворил в жизнь интересный видеопроект, сообщает Trend Life.
Известные азербайджанские телеведущие – Диляра Салим, Эмиль Шахзаде и Лейла Гулиева – рассказали о музейной экспозиции, коврах и других декоративно-прикладных образцах искусства.
В рамках виртуального тура впервые экскурсия сопровождалась сурдопереводом.
Данный новаторский проект приурочен к Международному дню музеев, который во всем мире отмечается 18 мая. Его девиз в этом году – "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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