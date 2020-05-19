Виртуальный тур по музею с известными азербайджанскими ведущими (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в очередной раз стал первопроходцем и претворил в жизнь интересный видеопроект, сообщает Trend Life.

Известные азербайджанские телеведущие – Диляра Салим, Эмиль Шахзаде и Лейла Гулиева – рассказали о музейной экспозиции, коврах и других декоративно-прикладных образцах искусства.

В рамках виртуального тура впервые экскурсия сопровождалась сурдопереводом.

Данный новаторский проект приурочен к Международному дню музеев, который во всем мире отмечается 18 мая. Его девиз в этом году – "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)