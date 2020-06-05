Ключ, как последняя надежда и символ родного дома… - фильм о Карабахской войне (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские кинематографисты сняли фильм Açar ("Ключ") о Карабахской войне, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Кинолента повествует о мужчине, потерявшем ключи от дома, оставшегося на оккупированной территории. Эти ключи были для него последней надеждой и символом родного дома...

Художественным руководителем фильма совместного производства OB Film и Epic Production является Юсиф Шейхов.

Автор сценария и режиссер-постановщик – Эльшад Эльсевер, оператор-постановщик – Джавид Дели, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, продюсеры – Сенур Ахадов, Метин Алекперли и Орхан Бехбиддир.

В фильме заняты – Гурбан Исмайлов, Расим Джафар, Рейхан Джафар, Гусейн Искендеров, Юсиф Шейхов, Земфира Абдулсамедова, Ариф Керимов, Ровшан Агаев, Нариман Гараев, Рамиз Аббасов, Бехбуд Гаджиев, Эльдар Джабраил, Селин Джабраил, Эмин Искендеров и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)