Эти аплодисменты Вам! – Бакинский муниципальный театр к 75-летию Амалии Панаховой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 15 июня 2020 года народной артистке Азербайджана, лауреату Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалеру орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой исполнилась бы 75 лет, сообщает Trend Life. Амалия Панахова ушла из жизни 8 ноября 2018 года, но до сих пор трудно поверить, что любимой миллионами зрителей, талантливой и красивой актрисы нет с нами.

Говорят, человек жив , пока жива память о нем, а воспоминания о легендарной актрисе Амалии Панаховой всегда будут жить в сердцах и памяти ее родных и близких, друзей и коллег, актеров созданного ею Бакинского муниципального театра и миллионной зрительской аудитории.

К 75-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана коллектив Бакинского муниципального театра подготовил видеопроект, который позволяет еще раз вспомнить самые яркие роли неподражаемой актрисы, послушать воспоминания известных деятелей искусства, актеров театра, которые всегда называли Амалию Панахову второй мамой.

Амалия Панахова своей творческой деятельностью вписала яркие страницы в летопись азербайджанского театрального искусства. Актриса основала Бакинский муниципальный театр, и этот театр был ее детищем, важным делом в жизни.

В видеоролике актеры Бакинского муниципального театра с восхищением рассказывают не только об актерском таланте Панаховой, но и особо подчеркивают ее человеческие качества, и благодарят судьбу за то, что свела их с гениальной артисткой, добрым, чутким и отзывчивым человеком.

В завершении видео участники коллектива театра говорят: "Амалия ханым, вы всегда с нами, эти аплодисменты Вам!". И вновь звучат аплодисменты, как было и после каждого выхода на сцену неповторимой Амалии Панаховой.

Напомним, что Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт имени М.А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) по специальности "Актер кино и драмы".

Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Месхети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входят в золотой фонд нашего искусства. Более 500 ролей в театре и кино, а также постановка около двадцати спектаклей в качестве режиссера говорят сами за себя. Амалия Панахова занималась и активной общественной деятельностью. В Милли Меджлисе она была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Колоссальный труд Панахова вложила в работу над законом "О театре и театральной деятельности".

Другая сторона таланта Амалии Панаховой – её большие организаторские способности. Создав Бакинский муниципальный театр, она привлекла в него наряду с актёрами среднего и старшего поколения и молодые таланты, создала все условия для развития их творческих способностей.

(Автор: Джани Бабаева)