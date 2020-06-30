Азербайджанский фильм поборется за награду в размере $10 тыс

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" ("100 лет славной жизни") вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля FLICKFAIR в Лос-Анджелесе (США), сообщил Trend Life режиссер и автор сценария картины Джалаладдин Гасымов.

Кинолента, пройдя все отборочные этапы, вошла в финальную конкурсную программу и поборется за первое место. Итоги конкурса будут известны в конце июля текущего года. Отметим, что победитель фестиваля получит денежную награду в размере 10 000 долларов США.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924 годы), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. Картина представлена через призму взаимоотношений с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбы с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России.

По словам автора сценария, режиссера-постановщика и продюсера фильма Джалаладдина Гасымова, основная задача сознания киноленты – представить общественности обширную информацию о жизни и деятельности Тагиева в нашей стране.

"Гаджи Зейналабдин Тагиев всегда поддерживал своих соотечественников, своими благотворительными делами он способствовал развитию просвещения и образования, способствовал подготовке национальных кадров и реализации многих значимых проектов. Еще в студенческие годы, обучаясь в Бакинском государственном университете, я начал собирать материалы о великом меценате. Одним словом, собирал все опубликованные материалы о нем. Но никогда не мог представить, что однажды эти документы, книги, фотографии превратятся в героев моего документального фильма", - сказал режиссер, добавив, что потратил много времени на то, чтобы получить некоторые материалы из архивов Германии.

Гасымов подчеркнул, что и в будущем планирует представлять фильм на различных международных фестивалях, чтобы донести до широкой общественности информацию о меценате.

Отметим, что редактор кинопроекта – Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)