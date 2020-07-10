Джаз против вируса! "Тофик Гасансой и Бакуба джаз бэнд" в крупнейшем фестивале "Петроджаз" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская группа "Тофиг Гасансой и Бакуба джаз бэнд" приняла участие в XV Международном фестивале "ПетроДжаз", сообщила Trend Life менеджер проекта и продюсер группы Нигяр Бабазаде. Фестиваль, который проводится с 2003 года, в этом году прошел онлайн в связи с пандемией коронавируса. "Петроджаз 2020" прошел под девизом "Джаз против вируса!".

"Для любителей джаза было необычайно слушать живую музыку как всегда не на площади Островского в Санкт-Петербурга, а на экранах ТВ, компьютеров или смартфонов. Но все в жизни бывает когда-то в первый раз. Наша группа была приглашена на "Петроджаз" в феврале 2020 года после успешного выступления на XVI Международном джаз фестивале в городе Алания (Турция). Но в связи с пандемией коронавируса мы не смогли выступить вживую и отправили на джаз-фестиваль запись нашего концерта, как и представители других стран. Репертуар нашей группы это авторская и экспериментальная музыка и песни, основанные на произведениях азербайджанских, турецких композиторов, которая включает также и некоторые джаз-стандарты. Она оригинальна тем, что насыщена нотами нашего национального фольклора - мугама в оригинальной латино-американской аранжировке", - отметила Нигяр Бабазаде.

В составе группы: вокалист Тофик Гасансой, пианист Ниджат Асланов, аккордеонист Сеймур Гасансой, бас-гитарист Ниджат Пашазаде, ударник Евгений Манухин и творческий руководитель группы, перкуссионист, заслуженный артист Азербайджана Тофик Джаббаров.

Организаторы фестиваля в лице его президента Иннокентия Волкоморова и артдиректора Евгении Генераловой нашли в онлайн-проекте свои неоспоримые достоинства и преимущества. По словам Иннокентия Волкоморова, благодаря тому, что для онлайна не нужно было делать визы и покупать авиабилеты, значительно расширилась география участников фестиваля. В трехдневном музыкальном марафоне приняло участие около 40 ансамблей, звезды джаза, блюза и рок-н-ролла из пятнадцати стран Европы, Азии и Америки, что вполне соответствовало слогану фестиваля "Петроджаз объединяет весь мир!". Фестиваль транслировался в прямом эфире ведущими музыкальными интернет-порталами Европы и различными телекомпаниями.

(Автор: Вугар Иманов)