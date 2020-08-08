Такого еще не было - Ильхам Назаров исполнил весь вокальный цикл "Лебединая песня" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Вышел в свет CD-альбом заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, оперного исполнителя Ильхама Назарова (баритон, контратенор) "Inspiration" ("Вдохновение"), сообщает Trend Life.

"Выпуск альбома "Inspiration" – стал важным событием в моей творческой карьере. В альбом вошел вокальный цикл "Лебединая песня" Франца Шуберта – это 14 произведений. Запись мы осуществляли в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а обработку уже делали на звукозаписывающей студии Намига Зейналова. На фортепиано мне аккомпанировала талантливая пианистка, докторант Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюнель Бекирли. Кстати, запись цикла мы сделали в 2019 году, и отправили ее на престижный конкурс "Лучшие интерпретаторы мира", который проходил во Франции. По его итогам я был удостоен звания "Лучший исполнитель Шуберта". В текущем году при поддержке организаторов конкурса должен был записать во Франции другой цикл Шуберта, однако в связи с пандемией коронавируса вся работа в этом направлении была перенесена на следующий год", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Отметим, что Ильхам Назаров – первый в мире контратенор, исполнивший цикл сочинений Франца Шуберта.

"Зачастую контратенора поют барочную музыку, конечно, есть вокалисты с такими голосами, исполняющие одну–две песни из данного цикла, но, чтобы спеть все 14 композиций, такого еще не было. Кстати, также я написал книгу – методику, как контратенорам следует исполнять произведения из этого цикла. Думаю, что когда издание выйдет в свет, в приложение к ней буду также предоставлять и свой альбом. На данный момент диск выпущен небольшим тиражом, но если я увижу, что есть спрос, то обязательно переиздам его", - добавил известный вокалист.

Ильхам Назаров - окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Проходил трехгодичную стажировку в итальянской Academia D’Arte Lirica у Винченцо де Виво - сначала как баритон, а затем и как контратенор. Ильхам Назаров – единственный в Азербайджане обладатель сразу двух голосов – контратенора и баритона.

Выступал на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета – исполнял партии Керубино ("Свадьба Фигаро"), Чужак ("Интизар"), Алеко (опера "Алеко"), Нофеля ("Лейла и Меджнун"), Сильвио ("Паяцы"), Бетто ди Синья ("Джанни Скикки"), Папагено ("Волшебная флейта"), Прилепа ("Пиковая дама") и другие.

Стал первым азербайджанским вокалистом, выступившем в Римском оперном театре (опера "Нос").

В 2016 году был удостоен первой премии Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева (Москва). Назаров лауреат, обладатель званий и наград различных международных конкурсов и фестивалей, среди которых – награда "Best coach" на конкурсе педагогов по вокалу до 35 лет (США), победитель международного вокального конкурса "Citta Di Pesaro" (Италия), обладатель второго места в мире на конкурсе контратеноров (около 3000 участников), обладатель Гран-при конкурса Джовдета Гаджиева (США) и другие.

В 2017 году принимал участие в V Международном профессиональном конкурсе молодых оперных певцов "Большая опера" на телеканале "Россия. Культура".

(Автор: Джани Бабаева)