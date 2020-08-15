Любимица миллионов отмечает юбилей - Афаг Баширгызы 65!

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 15 августа, свой 65-летний юбилей отмечает любимица миллионов, народная артистка Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Государственного университета культуры и искусств, ведущая актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра Афаг Баширгызы, сообщает Trend Life.

С детства жизнь Афаг Баширгызы связана с искусством. Она родилась в Баку 15 августа 1955 года в семье знаменитого азербайджанского актера, блистательного комика, народного артиста Башира Сафароглу.

В 1972 году окончила одну из городских школ, а два года спустя поступила в театральный институт имени Мирзаги Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Профессиональную актерскую карьеру она начала в 1973 году на сцене Лянкяранского государственного драматического театра, где сыграла свой первый спектакль - "Хороший человек", поставленный по комедии писателя, драматурга Мирзы Ибрагимова.

С 1975 по 1989 годы актриса служила в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1989 года является актрисой Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

За годы службы в театре Баширгызы создала галерею незабываемых, ярких харизматичных образов, каждый спектакль с участием народной артистки – событие в культурной жизни Баку.

Актриса была занята в таких постановках как "Не та, так эта" (образ Санем), "Муж и жена" (Миннят), "Банкир-жених" (Ниса), "Любовная игра" (Салтанат), "Тетя Мясма мой дядя" (Мясма), "В городе есть маньяк" (Гамза ханым), "Мать семи заключенных" (Залха), "Я стою тысячи молодых" (Гюльдястя), "Ханума" (Ханума) и многих других.

Наряду с деятельностью в театре, Афаг Баширгызы хорошо известна зрителям по работе в кино. Она снималась в популярных кинолентах – "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо"), "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), "Nekroloq" ("Некролог") и других.

В 2014 году Афаг Баширгызы учредила "Премию имени Башира Сафароглу".

(Автор: Джани Бабаева)