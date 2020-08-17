Российская художница посвятила выставку Муслиму Магомаеву (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку представил на своей странице в социальной сети Facebook онлайн-выставку картин "Лики искусства", подготовленную художницей из Санкт-Петербурга (Россия) Натальей Шевченко (творческий псевдоним Натан), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Выставка посвящена легендарному исполнителю Муслиму Магомаеву. Напомним, что сегодня, 17 августа, народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 78 лет...

В 2019 году выставка "Лики искусства" экспонировалась в Азербайджанской государственной академии художеств в Баку. Картины художницы находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья.

(Автор: Джани Бабаева)