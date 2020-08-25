Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды Лондонского международного фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм "Beyond the wall" ("По ту сторону стены"), режиссером которого является наш соотечественник Азер Агаларов, живущий в Испании, удостоен награды Лондонского международного фестиваля "The monkey bread tree", сообщает Trend Life.

Фильм удостоен награды в категории "Лучший монтаж".

Кинолента "Beyond the wall" снята по сценарию, совместно созданному Азером Агаларовым с нашей соотечественницей, известной поэтессой, драматургом Лейлой Бегим-Джафаровой, живущей в Чехии. Над монтажом работал Фирдовси Набиев.

Съемки фильма проходили в течение трех дней, а затем почти две недели шла работа над монтажем.

В отзыве жюри фестиваля "The monkey bread tree" говорится: "Фильм передает ощущение движения времени благодаря своей монтажной разработке - очень точной, но при этом плавной и креативной".

Отметим, что короткометражный фильм "По ту сторону стены" - это встреча настоящего с прошлым, духовный поиск Художника через осознание одиночества, музыкально-поэтическая, творческая ипостась вечной Любви.

Действие фильма происходит в Баку. Воспоминания главного героя переплетаются с его переживаниями и чувствами, переданными авторами фильма Азером Агаларовым и Лейлой Бегим-Джафаровой через символизм поэзии, сюрреализм искусства. Аллегорией является и танец любви, живущей вне времени и пространства.

Фильм "Beyond the wall" - победитель Международного кинофестиваля Bridge Fest ( Канада) 2020 года в категории "Лучший документальный фильм".

(Автор: Джани Бабаева)