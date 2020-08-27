CinéDOC в Грузии покажет, как азербайджанка лечит музыкой физические и душевные недуги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм "Züleyha ilə dialoqlar" (Диалоги с Зулейхой) будет продемонстрирован на Международном фестивале документальных фильмов CinéDOC в Тбилиси (Грузия), сообщил Trend Life режиссер картины Рашид Агамалыев.

Киноленту покажут в рамках программы кинофестиваля "Special Screening".

Основанный в 2013 году CinéDOC является одним из престижных международных фестивалей документальных фильмов на Кавказе.

Короткометражный фильм "Диалоги с Зулейхой", снятый в 2019 году, повествует о профессиональной азербайджанской пианистке, музыкотерапевте Зулейхе Абдуллаевой, её способности лечить музыкой физические и душевные недуги, а также о двух её пациентах из Индии и Чехии.

Фильм был снят совместно Азербайджаном (Peri Film), Чехией (Oliel Company) и Грузией (Chai Khana) при поддержке Факультета кино и телевидения Академии изящных искусств в Праге (FAMU). Кинолента представлена на азербайджанском, русском и английском языках.

В январе 2020 года в Центре современного искусства YARAT в Баку состоялся премьерный показ фильма.

Режиссер и продюсер картины - Рашид Агамалыев, операторы - Нина Шчамборова (Словакия) и Рааши Меткари (Индия), монтажер - Хорхе Санчес (Испания), звукооператоры - Берк Тугчу (Турция), Юрас Карака (Беларусь), коррекция цвета – Ян Влнас (Чехия), графический дизайнер – Назрин Агамалыева (Азербайджан), координатор проекта – Дурна Сафарова (Азербайджан).

В съемках фильма, помимо Зулейхи Абдуллаевой, приняли участие Рашид Агамалыев (Азербайджан), Видхи Мехрота (Индия), Мехир Джирытлы (Турция).

Зулейха Абдуллаева получила образование в Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу музыковедения ‎‎(1981-1986 годы). Во время учебы у неё появился интерес к музыкотерапии. Эти исследования способствовали ее духовному росту. Переехав в Турцию, она продолжила изучение влияния музыки на организм человека. В этот период она получила звание мастера Рэйки, окончила Школу комплексного целостного исцеления, "Существенное исцеление" (третья степень), принимала участие в семинарах по музыкальной терапии Международной ассоциации альтернативной мастерской Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации, прошла обучение по арт-терапии, а также получила образование по ряду дыхательных техник. Новые знания еще выше подняли уровень импровизаций на фортепиано, которые с легкостью создавались Зулейхой Абдуллаевой с детства. Во время её исполнения возникает энергетическая связь со слушателями. Импровизатор передает вибрации аудитории фортепиано, вступая в диалог с людьми, находящимися в зале. В какой-то момент слушатели могут увидеть и почувствовать самих себя в импровизации Зулейхи Абдуллаевой.

(Автор: Джани Бабаева)