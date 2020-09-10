Специальный приз из Украины для танцующих азербайджанцев
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцевальный коллектив Grifon dance studio под руководством хореографа Шахина Гусейнова завоевал специальный приз ХІІ Международного фестиваля песни и танца "Объединим детей искусством", сообщает Trend Life.
Фестиваль в онлайн-формате прошел в Украине. В нем участвовали коллективы из Украины, Азербайджана, Польши, Румынии, Молдовы, Индии, Канады, Беларуси и других стран.
Цель фестиваля — популяризация традиционного культурного наследия, укрепление культурных связей, обмен опытом, культурными и народными традициями и т.д.
Отметим, что танцевальный коллектив под руководством Шахина Гусейнова ранее участвовал во многих международных конкурсах и фестивалях.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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