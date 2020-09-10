Специальный приз из Украины для танцующих азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцевальный коллектив Grifon dance studio под руководством хореографа Шахина Гусейнова завоевал специальный приз ХІІ Международного фестиваля песни и танца "Объединим детей искусством", сообщает Trend Life.

Фестиваль в онлайн-формате прошел в Украине. В нем участвовали коллективы из Украины, Азербайджана, Польши, Румынии, Молдовы, Индии, Канады, Беларуси и других стран.

Цель фестиваля — популяризация традиционного культурного наследия, укрепление культурных связей, обмен опытом, культурными и народными традициями и т.д.

Отметим, что танцевальный коллектив под руководством Шахина Гусейнова ранее участвовал во многих международных конкурсах и фестивалях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)