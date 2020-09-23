Как в Баку оказался польский солдат, чей выстрел привел ко Второй мировой войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ночь на 1 сентября 1939 года. Польский солдат Франтишек Долас, проспав свою станцию, просыпается ночью в поезде на станции, находящейся по немецкую сторону границы. Приняв фашистского генерала за диверсанта, Долас стреляет в генерала, убегающего от него, и его выстрел совпадает с началом Второй мировой войны, точнее артподготовки, с которой началось нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Так что Долас считает виноватым в этой заварухе себя. После этого ему пришлось пережить много невероятных приключений в немецком лагере для военнопленных, в Австрии, Югославии, во французском Иностранном легионе в Африке; на суше, на море и в воздухе. Ближе к концу войны он снова оказывается в родной Польше - в партизанском отряде, встречает там своего товарища по армии, влюбляется в девушку из отряда, и, сам того не желая, нечаянно совершает подвиг.

Таков сюжет фильма известного режиссера Тадеуша Хмелевского "Как я развязал Вторую мировую войну" по повести Казимижа Славиньского "Приключения канонира Доласа", которому в этом году исполнилось 50 лет. Вышел на экраны в 1970 году и стал одним из самых популярных в истории польского кинематографа. В фильмы играли звезды польского кино Мариан Коциняк, Виргилиуш Грынь, Станислав Мильский, Янина Бороньска-Лонгва, Эльжбета, Иоанна Ендрыка, Ян Свидерский и другие.

Фильм состоит из трех серий – "Побег", "Следуя за армией" и "Среди друзей". Съёмки проходили в Сочи, Сухуми, Ялте, Гурзуфе, Лодзи и в Посвентне-на-Пилице. Советские города были выбраны из-за того, что фильм снимался в сотрудничестве с московской киностудией им. Горького.

Часть второй серии снимали в Баку - на "сирийском побережье Средиземного моря". В Баку съемки проходили в древней части города - Ичери шехер. В одной из сцен, по сюжету, представители французского Иностранного легиона строят между Девичьей башней и рыночной площадью "бедолаг" из разных стран и сообщают, что им предстоит сражаться за величие Франции. На кадрах можно увидеть Мечеть Гаджи Бани XVI века, минарет Джума Мечети XV века, баню Гаджи Гаиба XV века и т.д.

Участники съемочной группы вспоминали, что получали колоссальное удовольствие и от нахождения в Баку, и от общения с коллегами и местными жителями. Для съемочной группы приносили старинную посуду, ковры, даже азербайджанскую национальную одежду из бабушкиных сундуков – вдруг пригодится. Одежда не пригодилась – на Ближнем Востоке одевались несколько иначе.

Тадеуш Хмелевский вспоминал, что хотя съемки и проходили в разных городах, Баку особо запомнился своими очень добрыми и искренними жителями.

"Бакинцы не только с большим интересом наблюдали за съемками, но и постоянно угощали различными блюдами, чаем с вареньем из различных фруктов, приглашали в гости домой. Даже рассказывали, что некоторые здания в Баку построены польскими архитекторами. Мне было приятно слышать об этом и видеть такое внимание к нашему творческому коллективу", - вспоминал режиссер.

В 2001 году фильм был реставрирован и колоризирован.

(Автор: Вугар Иманов)