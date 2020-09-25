Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО)

Культура 25 сентября 2020 12:43 (UTC+04:00)
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Академического театра Вахтангова (Москва) Ольга Лерман занята в российском полнометражном художественном фильме "Нормальный только я", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

"Нормальный только я" - это история про существование в одном обществе детей с ограниченными возможностями и здоровых.

Режиссер фильма - Антон Богданов, известный по роли в сериале "Реальные пацаны". Авторы проекта - Константин Хабенский, Антон Богданов, Михаил Шулятьев.

Отметим, что на своей странице в Instagram Ольга Лерман поделилась фотографиями, сделанными во время съемочного процесса.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна) и актера этого театра, заслуженного артиста Фуада Османова. С детства Ольга присутствовала на репетициях, выходила на сцену театра в детских спектаклях. Она мечтала стать балериной, до 7 лет занималась художественной гимнастикой, а после окончания школы поступила в Бакинское хореографическое училище. Позже переехала в Россию и окончила отделение народных танцев Краснодарского хореографического училища.

В 18 лет Ольга Лерман переехала в Москву. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина, а начиная с третьего курса, уже играла в Театре сатиры, которым руководил Александр Ширвиндт.

В 2013 году Ольга Лерман получила главную роль Татьяны Лариной в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин". Всего ею сыграны роли в более чем 15 спектаклях на сцене четырех московских театров. Актриса удостоена ряда театральных премий.

В кино дебютировала в 2009 году в картине "Партия в бридж". Исполнила роли в около 25 фильмах.

(Автор: Джани Бабаева)

Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) - Gallery Image
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) - Gallery Image
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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