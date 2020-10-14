Мурал с изображением Государственного флага Азербайджана в Ичери Шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На одном из зданий в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер появился мурал с изображением Государственного флага Азербайджана, сообщает Trend Life.

Автором монументальной работы являются азербайджанские художники Вюсаля Агаразиева, Дашгын Байрамов и Агаяр Байрышев.

"Мы испытали невероятные чувства, работая над изображением государственного символа в древнем Ичери Шехер", - отметила в Instagram Агаразиева.

Художники выразили признательность за поддержку Управлению государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Монументальная живопись или мурализм — разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. Иногда для обозначения произведений такого рода используется термин "мурал" (от исп. mural — настенная живопись). Также возможно определение "монументально-декоративная роспись".

(Автор: Джани Бабаева)