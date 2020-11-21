Она умирает у него на руках… - народный артист Азербайджана выступит в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступит на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) в постановке "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Показ спектакля состоится 29 ноября. Отметим, что народный артист Азербайджана впервые выйдет в этой постановке Мариинского театра в роли Манрико.

Партию Леоноры исполнит народная артистка России Анна Нетребко.

Сюжет оперы: Граф ди Луна и трубадур Манрико не догадываются о том, что они родные братья. Когда они были детьми, цыганка Азучена из мести за свою мать решила сжечь Манрико. Но ошиблась и сожгла своего собственного ребенка, с тех пор Азучена воспитывает Манрико. Ди Луна очарован графиней Леонорой, которая влюблена в Манрико. Манрико готовясь к свадьбе с Леонорой узнает, что его мать схвачена солдатами графа. Решая ее спасти, он сам попадает в плен. Леонора, чтобы вызволить любимого соглашается выйти замуж за графа, обещавшего отпустить Манрико. Леонора принимает яд, чтобы не достаться ему. Её провожают в тюремную башню к Манрико, и она убеждает любимого скорее бежать. Однако яд уже начал действовать, и Леонора умирает у него на руках. Граф ди Луна находит графиню мёртвой в объятиях врага. Разгневанный обманом, он приказывает увести Манрико на плаху, а сам подводит цыганку к окну и указывает на казнённого Манрико. Азучена восклицает: "Узнай же всё - то брат твой! Мать, теперь ты отмщена!".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)