Джан Карабах – это наш Карабах (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Коллектив театра-студии "Oyuq" при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига представил в социальных сетях патриотический видеоролик, сообщили Trend Life в театре.
Под девизом "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!") коллектив театра ранее уже представлял ряд видеопроектов. Очередной видеоролик подготовлен на музыкальную композицию "Qarabağ" ("Can Qarabağ"), автором которой является Бахрам Насибов.
Проект театра-студии "Oyuq" посвящен Победе Азербайджана, освобождению исконных азербайджанских земель от оккупантов, доблести и мужеству наших вооруженных сил.
Отметим, что автором идеи и руководителем проекта является Саида Хагвердиева, режиссер – Тофиг Теймуроглу, оператор - Мардан Мамедов.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)