Народный артист Азербайджана выступит на сцене Ковент-Гардена

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят на сцене Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне в постановке "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

Показ спектакля станет первой полноценной оперной постановкой театра Ковент-Гарден с марта текущего года (прим. - после локдауна). Сроки показа постановки - с 13 января по 13 марта 2021 года.

Анна Нетребко (драматическое сопрано) - примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева)