Азербайджанский национальный музей ковра подписал меморандум с музеем Украины

БАКУ /Trend Life/ - Между Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным художественным музеем Украины подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает Trend Life.

Меморандум подписан с целью развития двусторонних отношений в сфере культуры. Согласно документу, было достигнуто соглашение об обмене делегациями научных сотрудников, их участии в научных конференциях, проведении совместных исследований, реализации выставочных проектов и т. д.

Отметим, что в 2020 году Музей ковра подписал документы о сотрудничестве с такими всемирно известными музейными организациями, как Марокканский фонд национальных музеев и Государственный Эрмитаж. Стартовал совместный проект Азербайджанского национального музея ковра и Российского этнографического музея под названием "Жемчужины азербайджанского искусства в коллекции Российского этнографического музея". Все эти события можно рассматривать как большой успех азербайджанского музееведения.

(Автор: Джани Бабаева)