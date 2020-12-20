100-летие Бакинской русдрамы: Вехи истории с Олегом Амирбековым (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 20 декабря 2020 года, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна отмечает свой вековой юбилей, сообщает Trend Life.
К 100-летию одного из ведущих учреждений культуры страны подготовлен видеосюжет, отражающий основные вехи истории Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Видеосюжет получился очень интересным и познавательным, поклонники театра смогут узнать много нового из истории любимой Бакинской русдрамы. В нём использованы архивные фото и видеокадры.
Ведущий этого проекта - актер Академического драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий Олег Амирбеков.
Авторы идеи – актеры театра Олег Амирбеков и Теймур Рагимов. Автор текста – Валентина Резникова, оператор – Сарвар Джавадов, режиссер монтажа – Фариз Алиев.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)