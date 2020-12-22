Снят фильм, посвященный бакинскому периоду жизни и творчества Сергея Есенина

БАКУ /Trend Life/ - К 125-летнему юбилею великого русского поэта Сергея Есенина творческой командой Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку снят документальный фильм, посвященный бакинскому периоду жизни и творчества поэта, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Режиссер фильма - Рустам Гусейнов.

В получасовом фильме подробно рассказывается об обстоятельствах, которые привели поэта в город Баку, впечатлениях и историях, сопровождавших его бакинскую жизнь, о бурной литературной и общественной жизни поэта, отношениях с властями и коллегами, первых публикациях ряда произведений и последующем влиянии личности и творчества Есенина на литературную жизнь в Азербайджане. Фильм повествует о ряде малоизвестных фактов биографии и творчества Сергея Есенина, в нем использованы уникальные архивные материалы, редкие фотографии Есенина и его близких друзей, личные письма и документы, видеохроники того времени.

Особое внимание в фильме уделено есенинским местам в Баку, подробно рассказывается о каждом из них.

(Автор: Джани Бабаева)