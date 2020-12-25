В Азербайджане созданы образовательные комиксы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - НПО "Arts Council Azerbaijan" продолжает реализовывать проект, посвященный развитию индустрии образовательных комиксов в Азербайджане, сообщил Trend Life руководитель организации, художник Дадаш Мамедов.

"Комиксы помогают затронуть и раскрыть ту или иную проблему в иллюстрациях, предлагая ее решение в юмористическом ключе. Так как то, что мы воспринимаем визуально и с юмором запоминается лучше. Организация Arts Council Azerbaijan всегда готова поддержать работу, направленную на решение актуальных проблем", - отмечено в распространенном сообщении.

Автором идеи создания образовательных комиксов является Дадаш Мамедов.

Данный проект был инициирован коллективом UNDP Kura II Project при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и НПО "Arts Council Azerbaijan".

Задачи серии образовательных комиксов, созданных и опубликованных в Азербайджане и Грузии - повышение осведомленности и информированности в вопросах бережного отношения к воде.

Комиксы опубликованы на трех языках - азербайджанском, грузинском и английском.

В свет уже вышли два издания, в каждом их которых содержится шесть историй. Комиксы планируется распространять в Тбилиси и Баку, как в цифровом, так и печатном форматах. Авторы охватили максимально широкий круг читателей, чтобы попытаться изменить устоявшуюся привычку избыточного потребления воды, корни которой кроются в нашем сознании.

Каждый выпуск комиксов включает увлекательные истории на тему сохранения воды, рассказанные с помощью выразительных иллюстраций и продуманных текстов. Рассказы, рассчитанные на все возраста, подчеркивают значимость воды, как крайне ценного для всех живущих на планете Земля ресурса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)