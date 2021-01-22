Азербайджанские танцоры признаны лучшими в Израиле (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дуэт юных азербайджанских танцоров, участниками которого являются Амаль Ахмадулин и Элиана Панахова, признан лучшим на международном онлайн-конкурсе Competition for Children and Adult Creative Arts в номинации "Стилизация народного танца", сообщает Trend Life.

Конкурс прошел в Иерусалиме (Израиль).

В состав жюри фестиваля вошли Вероника Грейс (Израиль), Александр Михайлов (Россия), Лариса Камаева (Украина) и Юлия Зубенко (Израиль).

Амаль Ахмадулин и Элиана Панахова являются учениками Бакинской школы искусств имени Гара Гараева. На конкурс они представили танец "Vətən" (Родина). Учителя юных танцоров Сабина Панахова и Эмиль Панахов были удостоены дипломов "За высокое педагогическое образование в танцевальном искусстве".

Интересно, что Эмиль Панахов в 1983 году сыграл роль Асифа в популярном детском фильме Расима Исмайлова "Асиф, Васиф, Агасиф".

(Автор: Вугар Иманов)