В аду повеяло прохладой - роман Максуда Ибрагимбекова издан в Турции

Культура 18 февраля 2021 10:08 (UTC+04:00)
В аду повеяло прохладой - роман Максуда Ибрагимбекова издан в Турции

БАКУ /Trend Life/ - Один из последних романов народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова "В аду повеяло прохладой" издан в Турции, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Центра творчества Максуда Ибрагимбекова в социальной сети.

Роман "В аду повеяло прохладой" (второе название – "Обжалованию не подлежит") Максуд Ибрагимбеков написал в 2012 году.

В этом относительно небольшом по объему произведении автор отобразил несколько десятилетий ХХ века. Он проводит своего героя через войну, лагерь военнопленных, французский партизанский отряд, советский лагерь... Позволяет выжить, встретить свою любовь, быть реабилитированным… Судьба целой страны через призму судьбы одного человека.

Книга вышла в свет в издательстве Anatolia Kültür Yayınları, и теперь доступна турецкому читателю.

Максуд Ибрагимбеков (11 мая 1935 - 22 марта 2016) - писатель, кинодраматург и кинорежиссёр. Народный писатель Азербайджана, Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, кавалер государственных орденов Азербайджана "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат", отмечен орденами "Дружбы", Трудового Красного Знамени, Папы Римского и т.д. Был депутатом Милли Меджлиса, почётным членом учёного совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана.

Скончался 22 марта 2016 года, похоронен в Первой Аллее почётного захоронения в Баку.

Максуд Ибрагимбеков - автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира. Произведения Максуда Ибрагимбекова переведены на многие языки мира. На основе его сценариев сняты 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, а также по его сценариям поставлены спектакли.

(Автор: Джани Бабаева)

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