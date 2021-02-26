В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Культура 26 февраля 2021 15:15 (UTC+04:00)
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана открылась выставка "Unudulmaz faciə" (Трагедия, которая никогда не будет позабыта), посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида. Выставка организована министерством культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На выставке представлена экспозиция картин и скульптур, отражающих Ходжалинский геноцид.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов Карабахской войны.

Магистр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, президентский стипендиат Орхан Гусейнов исполнил на виолончели фрагмент из произведения видного композитора Фикрета Амирова "Поэма-монолог".

Выступившие на открытии министр культуры Анар Керимов, руководитель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, директор Музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор политических наук Эльчин Ахмедов отметили, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа.

25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Было отмечено, что в ходе второй Карабахской войны армянские агрессоры, в грубейшее нарушение норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколов к ним, резолюций и постановлений Совета безопасности ООН, намеренно взяв на прицел мирное население, подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские города и населенные пункты, в том числе находящиеся далеко за пределами зоны боевых действий, среди которых были Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и другие города. В результате этих обстрелов из тяжелого артиллерийского орудия и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены. Доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободила от оккупации земли страны, нанеся в течение 44-дневной войны сокрушительные удары по агрессивному режиму Армении, разбила войска оккупантов, которые впоследствии были принуждены к капитуляции. Таким образом, после почти тридцатилетней армянской оккупации справедливость восторжествовала, гибель шехидов была отмщена.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка картин и скульптур, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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