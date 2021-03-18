В Баку состоялась презентация книг выдающегося писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялась презентация книг выдающегося писателя и драматурга Азербайджана Максуда Ибрагимбекова: «И не было лучше брата», увидевшей свет на азербайджанском, русском и английском языках, и изданной в Турции «В аду повеяло прохладой», сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, представители культуры и науки, послы стран-членов и наблюдателей Фонда.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева рассказала о творчестве, художественных и экранных произведениях видного представителя знаменитого поколения 60-х Максуда Ибрагимбекова, отметив, что новоизданные книги писателя внесут еще больший вклад в ознакомление с его наследием как в Турции, так и во всем тюркском мире.

«В книге "В аду повеяло прохладой" Максуд Ибрагимбеков создал образ правильного человека, который, несмотря на тяжелые испытания, независимо от времени и пространства не теряет человеческих качеств и остается верен своим принципам», — сказала Гюнай Эфендиева.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал подчеркнул, что советский период вызвал определенные замедления в отношениях между двумя братскими народами: «Публикация данного произведения Максуда Ибрагимбекова в Турции очень важна для изучения советской действительности. Знакомства с такими произведениями необходимы также с точки зрения ознакомления с реалиями того периода — времени, когда мы были разлучены».

Народный писатель Эльчин отметил необходимость дальнейшего расширения литературных связей между двумя братскими народами: «Какими бы близкими ни были по происхождению, истории и менталитету азербайджанский и турецкий народы, они должны как можно больше изучить связующие их корни и духовные узы. В этом процессе ключевая роль принадлежит литературе. Несмотря на то, что произведения народного писателя Максуда Ибрагимбекова написаны на русском языке, они глубоко национальны и в этом смысле играют большую роль. Поэтому сегодня презентацию его книг считаю важным и значимым событием».

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов рассказал о творческих заслугах и своеобразии мастерства своего друга-писателя, поделился воспоминаниями о нем.

Главный редактор журнала «Мировая литература», поэт Салим Бабуллаоглу затронул важность издания для отчетливого представления себе «эпохи безбожия»: «Чтобы понять этот период, необходимо прочесть "Смертный приговор" Эльчина, "В аду повеяло прохладой" Максуда Ибрагимбекова. Именно эти произведения ярко передают читателю трудности советской эпохи».

Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова высоко оценила проведение презентации книг писателя, выразила уверенность в том, что издания вызовут большой интерес читательской аудитории.

Гостям были представлены художественные композиции из книги «В аду повеяло прохладой» Максуда Ибрагимбекова под руководством народного артиста Азербайджана, режиссера Вагифа Асадова в исполнении заслуженных артистов Эльшана Рустамова и Олега Амирбекова под аккомпанемент скрипачки Гямярханым Мамедовой и тариста Исмаила Зульфугарлы.

Максуд Ибрагимбеков (11 мая 1935 – 22 марта 2016) – писатель, кинодраматург и кинорежиссёр. Народный писатель Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, кавалер государственных орденов Азербайджана «Истиглал», «Шараф» и «Шохрат», отмечен орденами Дружбы, Трудового Красного Знамени, Папы Римского и т.д. Максуд Ибрагимбеков – автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира. Произведения писателя переведены на многие языки мира. На основе его сценариев снято 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них – «Я помню тебя, учитель» («Наш учитель Джабиш»), «Последняя ночь детства», «Прерванная серенада», «В один прекрасный день», «Главное интервью», «Кто поедет в Трускавец?» и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, по его сценариям поставлены спектакли. Был депутатом Милли Меджлиса, почетным членом ученого совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана. Похоронен на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)