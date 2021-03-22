В Азербайджане создан Продюсерский центр

БАКУ /Trend Life/ - При Дворце Гейдара Алиева создан Продюсерский центр. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Целью Продюсерского центра, созданного директором Дворца Рамилем Гасымовым, является продвижение талантливой молодежи в возрасте 16-22 лет в следующих областях искусства: джаз, эстрада, классический вокал, инструментальное исполнение, живопись.

Деятельность Продюсерского центра, который будет функционировать при поддержке министерства культуры Азербайджана, нацелена на оказание поддержки с выбором репертуара, имиджа, обеспечение вопросов, связанных со звукозаписью, уроками вокала, сценического мастерства, съемкой клипов, участием в международных и отечественных мероприятиях, фестивалях, выставках и вокальных состязаниях.

Желающие сотрудничать с Продюсерским центром могут принять участие в конкурсе. Так, молодые таланты должны предоставить подробную информацию о себе, копию удостоверения личности и видеоматериал продолжительностью не более одной минуты. Эти данные необходимо отправить на номер WhatsApp или Telegram (050) 493-55-11 до 20 апреля текущего года.

(Автор: Джани Бабаева)