Определены победители конкурса "Живая классика", которые представят Азербайджан в международном проекте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане определены победители конкурса "Живая классика", которые представят страну в одноименном международном проекте юных чтецов, сообщает Trend Life.

"Живая классика" - международный конкурс юных чтецов, учрежденный одноименным Российским некоммерческим фондом в 2011 году как проект, направленный на повышение популярности литературы среди молодых читателей. Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В разные годы среди членов жюри были известные артисты, телеведущие, актеры и писатели, а победители награждались образовательными поездками в другие страны, сертификатами в детские международные лагеря, ценными подарками, обучением театральному мастерству. В этом году конкурс пройдет в режиме online.

Конкурс в Азербайджане был организован Ассоциацией русской молодежи Азербайджана при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане. В состав жюри вошли актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Теймур Рагимов, детский психолог, руководитель Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейла Гурбанова, председатель Ассоциации русской молодежи Роман Борискин.

Победителями стали Лейла Гусейнли, Алида Рамазанова и Валерия Ковалева, которые представят Азербайджан в международном конкурсе "Живая классика" с участием юных чтецов из 86 стран.

(Автор: Вугар Иманов)